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Bloomberg: производитель медицинского оборудования Royal Philips уволит 4000 сотрудников

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Eva Plevier/Reuters

Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники компания Royal Philips решила уволить около 4000 сотрудников для
повышения производительности компании, написало агентство Bloomberg.

В пресс-службе медицинского гиганта заявили, что расходы на сокращение сотрудников в ближайшие кварталы составят около €300 млн. Уволить персонал решил исполнительный директор компании Рой Джейкобс, который занял эту должность в октябре 2022 года.

Джейкобс решился на такой шаг из-за высоких трат в июне 2021 года на отзыв системы поддержки пациентов с нарушениями дыхания во сне. Таким образом компания пытается компенсировать убытки.

В третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года чистые убытки компании составили €1,33 млрд относительно прибыли в размере €2,97 млрд за аналогичный период годом ранее.

В первой половине октября агентство AFP со ссылкой на информацию главы материнской компании Ingka Group написало, что IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России. Всего в России в IKEA на тот момент работали 12 тыс. сотрудников.

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