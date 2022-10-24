Bloomberg: из-за инфляции европейцы вынуждены экономить на еде, «как в 1970-х»

Европейские потребители из-за инфляции вынуждены прибегать к стратегии «совладающего поведения» (coping behavior, метод позволяет адаптироваться к стрессу), чего не было со времен 1970-х и 1980-х годов. Об этом рассказала старший вице-президент аналитической компании IRI Ананда Рой, написало агентство Bloomberg.

Речь идет о пропуске приемов пищи, переходе на дисконтные продуктовые сети, покупке более дешевых товаров собственных торговых марок магазинов, а также просроченных продуктов.

По данным IRI, почти три четверти потребителей начали снижать траты на предметы повседневного обихода и продукты питания. Рой считает, что ситуация будет лишь ухудшаться.

Во второй половине августа газета Mundo написала, что на фоне подскочившей инфляции испанцы начали приобретать меньше основных продуктов питания и чаще выбирать товары собственных марок торговых сетей.

В конце августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что посещаемость столичных ресторанов в конце лета снизилась до минимальных значений за последние пять лет.