«Ъ»: сеть KFC в России продадут местному бизнесу и переименуют в Rostic's

Российская сеть KFC будет продана российскому владельцу бизнеса, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, американский холдинг Yum! Brands начал процесс передачи российского бизнеса местному партнеру, речь идет о ресторанах KFC и мастер-франшизе бренда. Покупателем актива оценочной стоимостью 1,3 млрд руб. стали структуры ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова.

Всего в России действует около 1 тыс. ресторанов KFC, из них российская структура Yum! Brands управляет 70 заведениями, остальные работают по франшизе. По данным «Ъ», новый владелец должен будет ребрендировать все заведения в Rostic's. При этом опрошенные изданием эксперты допускают, что не все франчайзинги захотят работать под новым брендом.

Ранее американская компания Yum! Brands, которая владеет KFC и Pizza Hut, заявила о ребрендинге сетей.

Отмечается, что права на сеть ресторанов Pizza Hut в России уже переданы местному бизнесу, аналогичная работа идет в отношении сети фастфуда KFC.

Также сообщается, что заведения KFC и Pizza Hut после ребрендинга не смогут работать под вывесками названных брендов.

5 июля компания Yum Brands Inc сообщала, что ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, а затем полностью покинет российский рынок.