Курс доллара на Московской бирже снизился до 61 рубля, евро — вырос до 60

Курс доллара расчетами «завтра» к 19:00 мск снизился на 11 копеек, до 61,19 рубля, евро вырос на 40 копеек, до 60,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

С начала торгового дня американская валюта упала к рублю на 0,2%, европейская — укрепилась на 0,7%.

Ранее 24 октября министр финансов России Антон Силуанов сказал, что сейчас рынок лишается «токсичных» долларов и евро из-за санкций, введенных в отношении России. Силуанов считает, что ограничения делают рубль сильнее, однако его укрепление не станет длительным благодаря избавлению от доллара. По его словам, за сильное ослабление рубля сейчас не стоит переживать, так как Банк России может успокоить любые колебания путем введения ограничительных мер.

На прошлой неделе финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, согласно которому рубль может укрепиться до 50 за доллар из-за появления информации о санкциях против национального клирингового центра (НКЦ).

До этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев сказал, что курс рубля на неделе укрепился из-за устойчивого профицита счета текущих операций.