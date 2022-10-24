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Банк России: средняя максимальная ставка по вкладам топ-десяти банков выросла до 6,79%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков повысилась по итогам второй декады октября 2022 года до 6,79% годовых после 6,67% в первой декаде. Информация об этом содержится в материалах Банка России.

В числе этих кредитных организаций в том числе ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.

Российские кредитные организации устанавливают ставку по вкладам, опираясь на среднюю максимальную процентную ставку, которую рассчитывает Центробанк. Банкам рекомендуют привлекать деньги населения не дороже, чем значение этой ставки +2 процентных пункта.

Отмечается, что рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений фиксировали в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — 4,33 — в первой декаде октября 2020 года.

В первой половине октября в пресс-службе регулятора рассказали, что кредитные организации в России в октябре впервые с начала весны стали повышать ставки по вкладам.

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