Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий из-за Дня народного единства

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила агентству «Прайм», что в ноябре из-за Дня народного единства изменится график выплаты пенсий.

«В соответствии с приказом Минтруда России, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику», — отметила она.

Иванова-Швец объяснила, что данный подход, как правило, соблюдается из-за того, что банки и почтовые отделения в праздничный выходной не работают.

Таким образом, по словам экономиста, пенсии должны быть начислены до 4 ноября.

Вместе с тем, возможны изменения в плане начислений у граждан, получающих деньги через Почту России, так их график работы в праздничные дни пока не определен.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что с 1 ноября пенсию пересчитают экс-работникам угольной промышленности и бывшим летчикам гражданской авиации.