Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Биологи нашли бактерию, которая вызывает ревматоидный артрит 16:54
Футболист «Спартака» Зобнин назвал сезон... 16:52
Канцлер Германии назвал закрытым вопрос выплаты военных репараций... 16:51
Минобороны РФ показало кадры уничтожения солдат и техники ВСУ 16:49
Бывшая участница группы «Мираж» Гулькина рассказала... 16:49
Издатели мемуаров принца Гарри рассказали, на что он потратил... 16:46
Глава «Новатэка»: предстоящая зима в ЕС будет самой... 16:46
Тина Канделаки опровергла заморозку комедийных шоу на ТНТ 16:45
Мурашко: россияне стали меньше курить табак 16:44
Изнасиловавший и убивший двух малолетних падчериц россиянин признал... 16:43

В ЕК хотят, чтобы в потолке цен на газ для электроэнергии участвовали еще две страны

Bloomberg: в ЕК призывают Великобританию и Швейцарию участвовать в потолке цен на газ

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Еврокомиссия (ЕК) выпустила рекомендации перед встречей министров энергетики Евросоюза, в которой говорится о том, что Великобритания и Швейцария также должны участвовать в механизме ограничения цен на газ для генерации электроэнергии, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным», — сказано в публикации.

Также в ЕС собираются установить более высокую цену для экспорта электроэнергии, чем для ее продажи на внутреннем рынке в сообществе. По словам источника, несколько международных соглашений между партнерами запрещают такое установление цен.

Как указал Bloomberg, ЕК предлагает установить цену на газ для электроэнергии на уровне, эквивалентном принятой TTF цене в 100–120 евро за мегаватт-час. Однако уровень ограничений для стран ЕС будет зависеть от числа работающих на газе электростанций в каждой стране.

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече, которая состоится 25 октября, обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для уменьшения цен.

Ранее вице-премьер России Александр Новак порекомендовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправлять возросшие счета за электроэнергию представителям стран, которые решили отказаться от долгосрочных контактов с Москвой и перешли на закупку газа по спотовым ценам. Так он заочно ответил главе ЕК, которая ранее предложила «невыносимые» счета граждан ЕС отправлять в Москву. В настоящее время западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и резким ростом инфляции. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+