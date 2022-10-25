Всемирный банк направил дополнительные $500 млн на помощь экономике Украины

Всемирный банк (ВБ) выделил дополнительные $500 млн на помощь Украине. Денежные средства пойдут на покрытие расходов, возникших в результате военных действий, сообщает агентство Reuters.

Финансовая помощь для поддержки экономики Украины была анонсирована 30 сентября. Денежные средства должны были выделить под гарантии Великобритании. Однако изначально речь шла о выделении ВБ $530 млн.

В то же время на тот момент, по словам президента ВБ Дэвида Малпасса, Киеву уже была предоставлена помощь в размере $11 млрд. Денежные средства были выделены через проекты и трастовые фонды международной финансовой организации.

При этом, по словам помощника президента Украины по экономическим вопросам Александра Роднянского-младшего, для бесперебойного функционирования экономике страны потребуются не менее $5-6 млрд ежемесячно.

23 октября канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для восстановления Украины. Для этого потребуется создание единой платформы для координации оказываемой стране помощи.