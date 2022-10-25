Товарооборот России с КНДР на Дальнем Востоке прекратился

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что не торговали с КНДР из-за санкций, которые ООН ввела в отношении Северной Кореи.

«Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет», — отметил Ладыгин

На Восточном экономическом форуме на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко посол КНДР в России Син Хон Чхоль отмечал, что в сентябре откроется граница между государствами и возобновится грузооборот.

Вместе с тем, по словам Ладыгина, Северная Корея сдвигает сроки открытия ж/д сообщения с Россией в пункте пропуска Хасан – Туманган.

Ранее обозреватель Foreign Policy Майк Чиной писал, что власти КНДР постепенно отстраняются от государств Запада, в том числе США, отдавая предпочтение статусу «лучшего друга» России и Китая.