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Министр финансов Турции заявил, что будет добиваться скидки от «Газпрома» на газ

Министр финансов Турции Небати заявил, что попросит «Газпром» о скидке на газ и отсрочке

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Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что будет добиваться скидки от «Газпрома» на газ, сообщает газета The Financial Times.

Небати отметил, что Россия и Турция сохраняют хорошие экономические отношения, в связи с чем он будет добиваться получения скидки на большой объем закупленного в России газа.

«Турция действует осторожно в рамках международной финансовой системы. Она не станет вести себя таким образом, который приведет к нарушениям в международной финансовой системе. Мы ясно даем это понять. К нам все приходит законным путем», — заявил Небати.

Кроме того, турецкий чиновник отметил, что попросит «Газпром» о предоставлении отсрочки по оплате за газ.

Ранее представитель турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что Турция начала проводить торговлю с Россией в национальных валютах.

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