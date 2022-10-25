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Fakt: жители Польши из-за высоких цен начали покупать товары с истекающим сроком годности

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Жители Польши из-за высоких цен «стали охотиться за скидками» и покупать товары с истекающим сроком годности. Об этом сообщает издание Fakt.

В публикации говорится, что в магазине нет ни одного товара, который бы не стал дороже за последнее время. По данным издания, поляки волнуются, что они вынужденно должны будут отказаться от некоторых продуктов, если ситуация не улучшится.

Отмечается, что причинами высоких цен называют пандемию коронавируса, кризис в Польше, а также конфликт между Россией и Украиной.

«Как долго еще можно затягивать пояса?» — пишет Fakt.

Среди причин такого положения дел собеседники издания называют пандемию, конфликт на Украине, кризис и ситуацию в стране. По официальным данным, инфляция в Польше 17,2%, но жители страны отмечают, что, по их ощущениям, реальный рост цен гораздо выше — минимум на 30%.

Ранее издание Mysl Polska писало, что для Польши попытка досадить России, поддерживая сохранение санкций, станет «эффектным самоубийством» польского государства.

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