Рынок мобильных игр в России вырастет на 25% из-за отмены кинопремьер и стресса от новостей

Все большее число граждан России отдают предпочтение проведению досуга с помощью мобильных игр и приложений. Этот рынок по итогам 2022 года вырастет на 25% и достигнет $1,2 млрд, сообщает РБК со ссылкой на расчеты информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

«Рынок мобильных игр в России по итогам 2022 года вырастет на 25% по сравнению с предыдущим и достигнет $1,2 млрд <....> В 2021 году объем рынка мобильных игр в стране составил $960 млн. Годовой прирост объема рынка в 2021 году был в два раза меньше — всего 12% по сравнению с 2020-м», — говорится в материале.

Рост спроса россиян на покупку мобильных игр и приложений обусловлен несколькими факторами. Среди ключевых — усталость граждан от стресса, связанного с просмотром политических новостей и резкое сокращение ассортимента киноновинок в кинотеатрах, указал глава TelecomDaily Денис Кусков.

«На тенденцию влияет усталость россиян от политических новостей и желание больше времени тратить на доступные по бюджету развлечения. Сказывается отсутствие премьер в офлайн-кинотеатрах, часть из которых и вовсе закрыта, а также сокращение трафика в торговых центрах», — заключил Кусков.

24 октября аналитики одного из крупнейших в России ретейлеров электроники и бытовой техники — «М.Видео-Эльдорадо» — представили статистические данные, согласно которым в стране вырос спрос граждан на приобретение устройств для гейминга. По итогам первой половины 2022 года доля продаж игровых мониторов выросла до 50% рынка в целом, тогда как за аналогичный период 2021-го этот показатель составлял только 40%.