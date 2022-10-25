Wintershall Dea снизила стоимость доли в Nord Stream AG на €175 млн после ЧП на «Северных потоках»

Германская энергетическая компания Wintershall Dea понизила стоимость своей доли в Nord Stream AG (15,5%) на €175 млн по итогам третьего квартала 2022 года. Решение было обусловлено повреждениями участков трубопроводной системы «Северных потоков» и остановки поставок из-за проблем с турбинами на компрессорной станции «Портовая», сообщается в отчете фирмы.

«После самых последних событий Wintershall Dea подготовила обновленный взвешенный сценарный анализ и провела переоценку стоимости собственного капитала допущения для трубопроводной системы Nord Stream 1, что приведет к снижению стоимости пакета акций Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года на 175 миллионов евро», — говорится в докладе.

Газовые потоки по трубопроводной системе «Северного потока — 1» не возобновлялись с 31 августа 2022 года. Сама система Nord Stream 1 была доступна на полную мощность до тех пор, пока в конце сентября 2022 года не произошло падение давления. Эти факторы привели к фактической приостановке поставок российского газа в регион по данному направлению.

При этом германская энергокомпания не принимает никаких операционных решений ни в качестве акционера Nord Stream AG, ни в качестве финансового инвестора Nord Stream 2 AG, уточнили в Wintershall Dea.

21 октября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа. При этом регион был до недавнего времени ключевым в структуре сырьевого экспорта Москвы. До ведения международных санкций 75% объемов поставок российского природного газа и 55% нефти приходились на поставки в Европу.