В минэнерго Австрии заявили, что в ЕС «по-разному» понимают ограничение цен на газ

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что в Евросоюзе в настоящее время «по-разному» понимают ограничение цен на газ, ждут соответствующих разъяснений от Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Гевесслер пояснила, что речь пойдет о совместной закупке газа, по словам министра, она «давно призывала к этому».

«Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен <...> Вторая тема — мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это», — заявила Гевесслер перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

По словам главы австрийского Минэнерго, главным вопросом по-прежнему остается обеспечение безопасности энергопоставок.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврооюз не может позволить уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.