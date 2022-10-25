Глава МЭА Бирол заявил, что мир по-прежнему нуждается в нефти России

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что мир по-прежнему нуждается в российской нефти. Об этом он сказал 25 октября в ходе выступления на Сингапурской международной энергетической неделе, передает Reuters.

«Мир пока еще нуждается в поступлении российской нефти на рынок», — сказал эксперт.

По словам Бирола, если мировой рынок будет получать от 80 до 90% от обычного показателя объема нефти РФ, то в таком случае можно ожидать хороший и обнадеживающий уровень поставок, который поможет удовлетворить спрос на топливо.

Также глава МЭА заявил, что мир столкнулся с первым глобальным энергокризисом.

До этого Бирол заявлял, что Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа.