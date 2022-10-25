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В Минэнерго Турции заявили о достижении принципиального соглашения по созданию газового хаба

Минэнерго Турции сообщило о начале работы по созданию совместного с Россией газового хаба

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РИА «Новости»

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что принципиальное соглашение с Россией по созданию газового хаба достигнуто, и турецкая сторона уже начала работы на своей территории, сообщает РИА Новости.

«Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş. У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров», — рассказал Донмёз.

12 октября российский президент Владимир Путин сообщал, что Российская Федерация могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба для снабжения европейских стран топливом.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил надежду, что европейские страны не будут закупать газ из России по газовому хабу в Турции.

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