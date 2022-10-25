Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американский школьник «прочел» ДНК своей умершей... 15:50
Собянин пригрозил ПИК прекращением сотрудничества в случае срыва... 15:50
Нефтяная компания Shell нарастила прибыль в два раза... 15:49
Звезда «Сватов» Олеся Железняк объяснила, почему не хочет выступать... 15:44
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер купили особняк в Санта-Барбаре... 15:44
В ВМС Швеции заявили, что судно под флагом РФ находится... 15:44
В офисе президента Украины попросили граждан максимально... 15:43
Собянин упростил процедуру назначения детских пособий семьям... 15:42
Студенты Сергея Безрукова пошутили над его героем... 15:42
Москвич помог задержать грабителя, с ножом напавшего... 15:39

Эксперт Шапкин предостерег от покупок алкоголя ушедших с рынка брендов из-за риска контрафакта

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россиянам следует, по возможности, не покупать алкоголь покинувших рынок брендов, на прилавках может оказаться контрафактная продукция. Слова руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина приводит «Лента.ру».

По мнению отраслевого эксперта, вопрос легализации параллельного импорта алкоголя постепенно теряет свою актуальность из-за появления на рынке альтернативных брендов.

«Не стоит покупать алкогольную продукцию брендов, которые ушли с российского рынка, потому что на прилавках могут быть подделки. Если на прилавках российских магазинов не будет привычных зарубежных брендов виски, текилы, джина или коньяка, никакой катастрофы не произойдет», — заявил Шапкин.

По его словам, в обозримом будущем можно ожидать появления на российском алкогольном рынке новых игроков. В том числе — из стран Евросоюза.

«Место ушедших брендов либо займут бренды, которые уже здесь производят, либо будет завозиться продукция от тех же самых европейских производителей, но других, которые пока не присутствуют на нашем рынке», — заключил Шапкин.

25 октября «Известия» со ссылкой на текст письма организации «Деловая Россия» сообщили о решении крупных производителей спиртосодержащих напитков обратиться к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не допустить легализацию параллельного импорта спиртных напитков. Компании указали на возросшие риски ввоза в страну контрафактной продукции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+