Премьер Моравецкий: Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% ВВП

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП. Об этом он заявил на конференции по Украине, которая проходит в Берлине, передает РИА Новости.

По его словам, Польша является «вторым крупнейшим донором украинской армии».

«1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения», — отметил польский премьер.

ВВП Польши в 2021 году составлял около $673 млрд.

Ранее Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу конфисковать замороженные активы Российской Федерации и направить их не только на восстановление Украины, но и на финансирование стабилизации цен на энергию в странах Евросоюза.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.