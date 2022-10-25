РИА Новости: новый владелец KFC в России намерен максимально сохранить меню

Ижевская компания «Смарт Сервис», ставшая новым владельцем ресторанов сети KFC, максимально сохранит меню и не поменяет рецептуру блюд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.

«Меню будет максимально сохранено, рецептура не поменяется, ничего из любимых продуктов не пропадет», — заявил собеседник.

При этом он добавил, что период перехода к новому бренду будет комфортным для всех франчайзи.

14 октября американская компания Yum! Brands подтвердила продажу KFC российскому бизнесу. Новым владельцем стала ижевская компания «Смарт Сервис». Согласно условиям сделки, российская фирма получила в распоряжение 70 ресторанов сети KFC.

Компания должна провести ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию. При этом новый владелец должен сохранить рабочие места для всех представителей российской команды. Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. Запуск точек после проведения ребрендинга запланирован на декабрь 2022 года. К этому времени должны вернуться к работе рестораны в Москве, Московской области и ХМАО-Югре.