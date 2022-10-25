Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Генерал Болдырев усомнился в проблемах ВСУ на херсонском... 15:53
Глава МВД Эстонии: страна лишит права на оружие проживающих... 15:53
Бронзовый призер Евро-2008 по футболу заявил о завершении... 15:52
Американский школьник «прочел» ДНК своей умершей... 15:50
Собянин пригрозил ПИК прекращением сотрудничества в случае срыва... 15:50
Нефтяная компания Shell нарастила прибыль в два раза... 15:49
Звезда «Сватов» Олеся Железняк объяснила, почему не хочет выступать... 15:44
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер купили особняк в Санта-Барбаре... 15:44
В ВМС Швеции заявили, что судно под флагом РФ находится... 15:44
В офисе президента Украины попросили граждан максимально... 15:43

В Китае ввели новые налоги для производителей и импортеров электронных сигарет

close
100%
Tyrone Siu/Reuters

С 1 ноября в Китае введут 36-процентный налог на электронные сигареты, произведенные в КНР или ввезенные в страну из-за границы, передает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов КНР.

Параллельно в стране введут налог 11% для магазинов, продающих электронные сигареты. Власти считают, что такое решение оптимизирует системы налогообложения потребительского сектора.

Как пишет Reuters, постановлением правительство Китая поддерживает интересы China Tobacco, государственной табачной компании, которая находится под контролем Управления государственной табачной монополии (STMA), регламентирующей работу на рынке табака и электронных сигарет.

С1 октября в Китае запрещена продажа электронных сигарет с ароматическими добавками.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян предложила запретить продажу вейпов и электронных сигарет в РФ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+