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Собчак предложила переименовать российский сегмент Zara в «Большевичку»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о планах бренда Zara вернутся в Россию под названием «Новая мода» (New fashion).

«Новая мода»? Почему не «Большевичка», почему не магазин «Татьяна» или «Лилия»? Безвкусие господина Говора заразно», — написала Собчак.

Газета «Известия» ранее со ссылкой на источник писала о планах бренда по возвращению в Россию. По данным издания, всего планируется открытие четырех магазинов, где будут присутствовать не все коллекции бренда.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник уточнял, что первыми работу возобновят точки в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан», ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Европейский» и ТРЦ «Авиапарк» в Москве.

20 октября стало известно о том, что испанская группа Inditex, являющаяся владельцем брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius обсуждает возможность продажи магазинов одежды в России ливанской группе Azadea. Как сообщала газета Cronicalglobal, Azadea уже владеет испанской франшизой в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре и собирает команду для проработки вопроса покупки магазинов в России.

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