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РИА Новости: газовая отрасль Греции снизила цены на СПГ из-за большого объема предложения

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Depositphotos

В Греции из-за большого объема предложения снизили цены на газ. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение источника в газовой отрасли Греции.

По словам собеседника издания, терминал на острове Ревитуса вблизи Афин в настоящее время является единственным СПГ-терминалом в Греции и одной из важнейших частей энергетической инфраструктуры страны и всей Юго-Восточной Европы.

По данным оператора газотранспортной системы DESFA, поставки СПГ на Ревитусу в 2022 году до августа были на 63% выше, чем в 2021 году. В августе поставки оказались на 154% больше, чем в августе 2021 года, а количество отгрузок увеличилось более чем в два раза (+145%).

В мае сообщалось, что все греческие компании-импортеры российского газа перешли на оплату топлива в рублях. До этого в апреле официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что требование России перейти на расчеты в рублях при оплате за газ является шантажом.

В июле греческая газета «Катимерини» написала, что Греция предлагает Европейской комиссии механизм по сокращению потребления газа, взамен требуя компенсацию за экономию.

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