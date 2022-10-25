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Мишустин: все средства на денежное довольствие участникам СВО доведены до Минобороны

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета заявил, что все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны.

По его словам, денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тыс. рублей, кроме этого предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием.

«Все средства своевременно доведены до министерства обороны, мы держим это на контроле, ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты», — сказал глава кабмина.

25 октября Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил при проведении специальной военной операции приступил к работе. На первом заседании глава правительства Михаил Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе управления.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение, а Денис Мантуров — за поставки вооружения, техники и вещевого имущества.

Ранее премьер заявил, что в России будет введен «жесткий контроль» за денежными выплатами мобилизованным. Также он поручил организовать контроль вещевого довольствия и резервов для Вооруженных сил РФ.

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