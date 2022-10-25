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В Верховной раде рассказали, что Украина получила от Всемирного банка $500 млн

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Global Look Press

Киев через механизм кредитных гарантий британского правительства получил от Всемирного банка транш на $500 млн для финансирования бюджетных расходов. Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Украина получила еще $500 млн от Всемирного банка. <...> Финансирование в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» обеспечивается кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией», — написало он.

По словам Гетманцева, эти деньги пустят на выплату пенсий, поддержание дальнейшей работы сферы образования и здравоохранения.

Всего с февраля 2022 года Всемирный банк выдал Киеву $13 млрд, из которых $11,4 млрд — деньги США.

В начале октября вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что международная организация одобрила выделение $530 млн в качестве дополнительной финансовой помощи Украине. Тогда она сказала, что деньги пойдут на обеспечение социальных обязательств — на выплату пенсий, на образование и здравоохранение.

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