Немецкая Wintershall Dea начала анализ возможности отделения своего бизнеса от российского

Нефтегазовая компания из Германии Wintershall Dea изучает юридическую возможность деконсолидации своих активов в России от международного бизнеса. Об этом заявил глава предприятия Марио Мерен, написало агентство «Прайм».

«Мы делаем анализ того, возможно ли юридически отделить международный бизнес Wintershall Dea от нашего российского бизнеса. И это очень комплексный анализ, затрагивающий юридическую сторону, а также ряд налоговых вопросов», — сказал Мерен.

По словам главы Wintershall Dea, предприятие не рассматривает вариант продажи активов, который требует разрешения президента России Владимира Путина.

В России у Wintershall Dea и российской государственной энергетической компании «Газпром» есть несколько совместных проектов. Среди них – «Ачимгаз», где у немецкой стороны 50%, «Ачим Девелопмент», в котором Wintershall Dea владеет 25,01%, и еще 35% у компании в проекте «Севернефтегазпром».

Ранее 25 октября сообщалось, что Wintershall Dea понизила стоимость своей доли в Nord Stream AG (15,5%) на €175 млн по итогам третьего квартала 2022 года.