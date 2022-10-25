ЦИАН: объем предложения сдачи квартир в аренду в России за месяц увеличился в полтора раза

Объем предложения сдачи квартир аренду в крупных российских городах с конца сентября 2022 года увеличился в полтора раза. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса для поиска объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН.

«Сейчас потенциальным арендаторам доступно в 1,5 раза больше вариантов для съема, чем месяц назад, до начала частичной мобилизации. По сравнению с октябрем прошлого года объем предложения увеличился в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший рост числа объявлений зафиксировали в Краснодаре (+80%), Ростове-на-Дону (+60%), Санкт-Петербурге (+60%), Москве (+55) и Екатеринбурге (+55%).

На прошлой неделе аналитики сервиса «Авито Недвижимость» сообщили, что в России в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года средняя ставка долгосрочной аренды жилья выросла на 15%.

В середине октября основатель агентства недвижимости «РОЙАЛ – недвижимость» Камила Мавлутхонова назвала категории арендаторов, которым отказывают чаще всего. На первом месте в списке – студенты.