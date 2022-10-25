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Банк России: объем наличных денег в обращении снизился в стране впервые с 21 сентября

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Pixabay

Объем наличных денег в обращении снизился впервые с момента объявления частичной мобилизации, с 21 сентября 2022 года. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что на 24 октября кредитные организации вернули регулятору наличности на сумму 28,8 млрд рублей.

Непосредственно 21 сентября объем наличных в обращении подскочил на 14,2 млрд рублей, а наиболее заметным этот показатель был 22 сентября (132,1 млрд рублей), 23 сентября (114,2 млрд рублей) и 30 сентября (144,8 млрд рублей).

На прошлой неделе издание «Известия» со ссылкой на данные российского Центробанка написало, что объем наличных на руках у россиян второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей на фоне введения частичной мобилизации. В сентябре 2022 года объем наличных средств в обращении вырос на 930 млрд рублей и по итогам месяца достиг 15,1 трлн рублей.

Накануне сообщалось, что дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк с 25 октября возобновит продажу наличных долларов и евро в части своих отделений.

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