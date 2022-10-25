Bloomberg: Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Предприниматель Илон Маск в рамках видеоконференции с банкирами пообещал закрыть сделку по приобретению компании Twitter в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что банки, предоставляющие Маску долговое финансирование на сумму $13 млрд, завершили подготовку окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документаций. Это является одним из последних шагов перед фактической отправкой денежных средств Маску, утверждают источники.

Ранее стало известно, что представители Twitter и команда американского бизнесмена Илона Маска активно готовят документы для завершения сделки о приобретении соцсети, чтобы уложиться в установленный судом срок. Сделка должна быть закрыта уже до конца месяца, а именно — до 28 октября.

В середине апреля 2022 года Маск предложил приобрести компанию Twitter. Уже 25 апреля совет директоров соцсети единогласно принял предложение Илона Маска — сумма предполагаемой сделки составила $44 млрд. Однако уже в июле 2022 года бизнесмен отказался от покупки в связи с накрученными показателями Twitter благодаря ботам. В октябре нынешнего года Маск согласился снова вернуться к покупке компании.