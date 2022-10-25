Названы сроки открытия магазинов Zara в России

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил в эфире телеканала «Россия-1», что первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны.

«В начале весны первые несколько сотен магазинов (бренда Zara — прим. «Газета.Ru») на территории Российской Федерации будут открыты», — сказал он.

Также чиновник добавил, что компания оставляет за собой право обратного выкупа акций. По его словам, когда ситуация с финансовыми, логистическими и иными проблемами нормализуется, компания Inditex планирует продолжить реализацию своей продукции на территории Российской Федерации совместно со своим контрагентом, который выходит на российский рынок.

Ранее владелец бренда Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho и других, испанская fashion-группа Inditex сообщила о продаже своего бизнеса в России ливанской компании Daher Holding.