«Аэрофлот» временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы из-за технических работ

Компания «Аэрофлот» с 26 октября временно приостанавливает онлайн-регистрацию на свои рейсы из-за проведения технических работ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что зарегистрироваться на рейс можно будет в аэропорту вылета.

Кроме того, временно приостанавливается продажа субсидированных билетов на сайте и в мобильном приложении: покупатели смогут приобрести их в офисах продаж компании. На фоне временных ограничений «Аэрофлот» призвал пассажиров прибывать в аэропорт за 4 часа до вылета для «прохождения предполетных формальностей».

Ранее в этом месяце Минторг США продлил действие экспортных ограничений против авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Ведомство считает, что авиакомпании нарушали введенные меры, совершая перелеты в Белоруссию, Индию, Турцию и другие страны.