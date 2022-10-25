«Ведомости»: банки в России столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков

Кредитные организации в России столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков после того, как у россиян резко вырос спрос на этот драгметалл из-за отмены НДС, написала газета «Ведомости».

Речь о мерных (инвестиционных) слитках золота — 999-й пробы, без примесей. Такое золото нельзя использовать в ювелирных изделиях, его продают от одного грамма до одного килограмма (в слитках).

Курс золота устанавливает Банк России. 25 октября один грамм драгметалла стоил 3231,34 рубля. С начала 2022 года стоимость золота упала почти на четверть. В марте цена составляла 7731 рубль.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на инвестиционное золото для физических лиц. В пояснительной записке отмечалось, что налог был основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования.

В начале октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кредитных учреждений написала, что банки зафиксировали увеличение спроса со стороны россиян к вложениям в обезличенные металлические счета (ОМС), в частности, в золоте.