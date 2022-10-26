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Польский депутат назвал условие для отказа Запада от помощи Украине

Польский депутат Коваль: Запад откажется помогать Украине при падении температуры в домах

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Global Look Press

Депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль заявил в интервью Interia, что страны Запада могут отказаться от намерения помогать Украине, если температура в домах в этих странах упадет из-за энергокризиса.

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина», — сказал он.

По мнению Коваля, ФРГ и Франция могут первыми предпочесть решение проблемы энергокризиса продолжению оказания помощи Киеву.

Политик отметил, что люди в этих странах «десятилетиями» живут в комфорте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет сохранять антироссийские санкции и не считает нужным «искать умиротворения».

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