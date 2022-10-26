Евросоюзу предстоит столкнуться с «настоящим испытанием» после октября, когда начнется отопительный сезон, и у населения возникнут проблемы, связанные с потреблением газа и электроэнергии. Об этом сообщает обозреватель «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао.

«Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — написал он, добавив, что у европейской промышленности и населения возникнут «большие» проблемы в области потребления газа и электроэнергии.

По мнению обозревателя, введение санкций против России, вызвавшее энергетический кризис, привело к снижению конкурентоспособности промышленности ЕС, сокращению производства, инфляции и значительному замедлению экономики.

В итоге, как отметил автор, Евросоюзу приходится закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ по цене, которая выше внутренней в четыре раза.

Чжэн Тао считает, что из-за возникших проблем в Европе возник раскол, а все большее число европейцев чувствуют «усталость от Украины».

Ранее сообщалось, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза на встрече в Люксембурге не смогли прийти к консенсусу по предложениям Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом.