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«Ъ»: Россия поддержит топливный экспорт Белоруссии закупками дорогого дизеля

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Поставки дизельного топлива в Россию с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые возобновились с 10 октября, скорее всего, будут осуществляться по новой схеме. Российская госкомпания «Промсырьеимпорт» будет покупать сырье по завышенным ценам, а затем реализовывать его на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Поставки топлива из Белоруссии будут субсидироваться за счет бюджетных выплат по демпферу. Схема будет выглядеть следующим образом: российский государственный «Промсырьеимпорт» (принадлежит Росимуществу) покупает по высоким ценам топливо на НПЗ Белоруссии, затем реализует его на российской бирже СПбМТСБ. Разницу в цене компании компенсируют из бюджета», — объяснили собеседники.

«Промсырьеимпорт» отвечает за реализацию на российском внутреннем рынке бензина и дизельного топлива, которые произведены «иностранной организацией». Под этот критерий попадают сразу несколько белорусских нефтеперерабатывающих заводов, включая Новополоцкий и Мозырский НПЗ, принадлежащие компании «Белнефтехим». В то же время доля белорусского топлива на российском рынке, согласно оценке «Петромаркета», пока остается небольшой.

«Пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию невелики — около 8,5 тыс. тонн межсезонного дизтоплива с 10 по 24 октября. Это около 5% от объема реализации на бирже межсезонного дизтоплива и порядка 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни. Выплаты по демпферу на такой объем могут составить 200 млн рублей», — пояснили аналитики «Петромаркета».

9 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении России поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива. Объем демпфера может составить более 60 млрд рублей в год. Проблемы с экспортом топлива с белорусских НПЗ возникли после прекращения сбыта продукции на Украине.

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