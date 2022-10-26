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Большинство сотрудников компаний, покинувших российский рынок, нашли новую работу

«Зарплата.ру»:большая часть россиян из компаний, покинувших отечественный рынок, нашли новую работу

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Результаты опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру», на которые ссылаются ТАСС, показали, что большинство сотрудников компаний, которые покинули российский рынок, уже смогли трудоустроиться в других местах.

Также сообщается, что у половины из них выросла зарплата. Опрос был проведен с 17 по 25 октября среди 2,2 тыс. бывших и нынешних сотрудников международных компаний в России в возрасте 18-55 лет.

Большинство из опрошенных трудятся в сферах ИТ, продаж, финансов, транспорта, строительства, промышленности, сфере услуг.

Ранее сообщалось, что с российского рынка может уйти первая западная фармкомпания. Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года фармакологические компании в России решили не проводить или приостановили почти 50% запланированных клинических исследований инновационных лекарств.

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