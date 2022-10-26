Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54
ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области... 14:54
Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров... 14:54
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 14:50
Минобороны РФ заявило о срыве наступления ВСУ... 14:49
Спецслужбы стран СНГ обсудили борьбу с дестабилизирующей «мягкой... 14:49
МИД РФ призвал к палестино-израильскому диалогу после заявлений... 14:45
Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и... 14:43

Около 700 компаний из России открыли филиалы в ОАЭ с конца февраля

close
100%
AP

С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий открыли в ОАЭ свои представительства. В сравнении с данными за прошлый год показатель увеличился в 5-7 раз, приводит слова бизнес-посла «Деловой России» в арабском государстве Максима Загорнова газета «Известия».

«По предварительным данным, число российских компаний в ОАЭ возросло в пять-семь раз в сравнении с 2021 годом. С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий зарегистрировали юрлицо в ОАЭ», — заявил Загорнов.

По его словам, в настоящее время интерес к открытию филиалов в арабском государстве проявляют в основном предприятия малого и среднего бизнеса. Однако свои представительства в ОАЭ также регистрируют и крупные организации. При этом в Торгово-промышленной палате уточнили, что филиалы в ОАЭ открывают в основном ИТ-компании.

По словам советника юридической компании BGP Litigation Дениса Шушина, резидентство в Эмиратах позволяет россиянам открывать банковские и брокерские счета вне ОАЭ, а также без проблем вести бизнес в США и ЕС. Тем самым российские компании фактически обходят действие международных санкций.

21 октября замминистра экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех заявил о намерении властей ближневосточной страны вложиться в российские высокотехнологичные компании. Абу-Даби намерен открывать в стране представительства разработчиков этих российских компаний. Одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничество также могло бы стать развитие связей в области космоса.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+