«Ъ»: партнер Mothercare начал переговоры о продаже бизнеса в России

Партнер британской сети детских товаров Mothercare, решившей покинуть российский рынок, начал поиски компании, которой передаст свой бизнес в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Переговоры (о продаже бизнеса Mothercare в России — «Газета.Ru») ведутся с дистрибутором фешен-рынка «Джамилько»: ему могут перейти права аренды магазинов и нераспроданный товар. Переговоры ведутся с кувейтской Alshaya Group, владеющей мастер-франшизой бренда Mothercare в России», — говорится в материале.

По оценке главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, речь может идти об активах в размере 2,4-3 млрд рублей. По словам одного из источников, «Джамилько» перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также товарный сток.

«При этом магазины будут работать под другим брендом», — уточнил собеседник.

Компании «Джамилько» принадлежат более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Фирма занимается дистрибьюцией продукции брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada.

19 октября региональный директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group (бывшей Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева заявила, что с начала 2022 года в российский ретейл пришли только пять иностранных брендов. Среди них — американский монобутик Vilhelm Parfumerie, китайские производители спортивной одежды и обуви Li-Ning и Anta, турецкая марка одежды Perspective и сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom.