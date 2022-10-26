Ограничения по приоритету грузов ввели на паромной переправе через Керчь

Временные ограничения на перевозку грузов паромами введены на Керченском проливе, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Отмечается, что решение принято в связи со «значительным временем ожидания для погрузки на паромы».

В первую очередь на паром попадут грузовики, перевозящие скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, а также лекарства и другую фармацевтическую продукцию, уточнили в министерстве. Остальные виды грузов могут перевозиться альтернативным автодорожным путем, пролегающим от Таганрога до Джанкоя, и по железной дороге.

После взрыва на Крымском мосту 8 октября Керченская паромная переправа стала использоваться для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. На линии работают шесть паромов. С ночи 9 октября через пролив в обе стороны были перевезены 20 172 пассажира, 9783 единиц грузового автотранспорта и 131 железнодорожный вагон, рассказали в Минтрансе.