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Европейский поставщик воды Eden Springs передал российский бизнес менеджменту

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Eden Springs

Крупный европейский поставщик воды для дома и офиса Eden Springs передал местное подразделение с заводом в Подмосковье топ-менеджменту. Владельцем ООО «Эден Спрингс» стал гендиректор компании с 2017 года гражданин Индии Навин Сингх, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленные данные ЕГРЮЛ.

«Владельцем ООО «Эден Спрингс» стал гендиректор компании с 2017 года гражданин Индии Навин Сингх. Его доля находится в залоге у Eden Springs Nederland B.V. и Carbon Luxembourg S.a r.l.», — говорится в материале.

Компания Eden Springs входит корпорацию Primo Water, руководство которой приняло решение выйти из российского бизнеса. Завод компании базировался в подмосковном городе Домодедово. Мощность предприятия оценивается в выпуск более 1,5 тыс. бутылок емкостью по 19 литров в час. По словам источника, европейская компания планировала также построить завод в Санкт-Петербурге, но в итоге отказалась от реализации проекта ввиду действия международных санкций и обострения геополитической обстановки.

26 октября еще одна иностранная компания приняла решение передать российский бизнес в третьи руки. Такой фирмой стала британская сеть детских товаров Mothercare. Ее партнер начал поиски компании, которой передаст свой бизнес в России. Активы Mothercare в России оцениваются в 2,4-3 млрд рублей. Новым владельцем может стать дистрибутор фешен-рынка «Джамилько».

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