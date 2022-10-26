Bloomberg: Европа может не успеть решить проблему высоких цен на газ к зимнему сезону

Страны Европы могут не успеть решить проблему высокой стоимости топлива к наступлению зимнего сезона, написало агентство Bloomberg.

В агентстве напомнили, что во время своей последней экстренной встречи 25 октября министры энергетики Евросоюза (ЕС) назначили на 24 ноября новый финальный срок, чтобы согласовать решения по борьбе с энергетическим кризисом.

Как пишет издание, меры в любом случае не заработают до весны, поскольку планы по ограничению цен на газ по-прежнему размыты из-за неопределенности в технических деталях и политических разногласий.

Отмечается, что в июле 2022 года европейские министры смогли договориться о сокращении потребления топлива всего за шесть дней, но с тех пор их деятельность буксует.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза на встрече в Люксембурге не смогли прийти к консенсусу по предложениям Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом.