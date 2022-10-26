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«НДВ Супермаркет Недвижимости»: скидки на частные дома в Подмосковье достигли 20%

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Александр Поляков/РИА «Новости»

Количество продавцов, которые готовы предоставить скидки до 20% на вторичные дома в Подмосковье, увеличилось за последний месяц. Об этом написало издание «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным компании, относительно октября 2021 года спрос на такой тип недвижимости упал на 7–10% в зависимости от локации в Московской области.

Как отметили в «НДВ Супермаркет Недвижимости», чаще всего на предоставление скидки соглашаются собственники, которые долгое время не могут продать свой дом или участок, поэтому опасаются, что в нынешних непростых экономических условиях они тем более не найдут покупателей.

На прошлой неделе сервис для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости «Домклик» опубликовал исследование, в котором говорится, что стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России при покупке в ипотеку с января по сентябрь 2022 года увеличилась на 4,9%.

В середине июня заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова говорила, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на рекордные за последние несколько лет 2,1% в мае 2022 года.

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