Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мэр: из-за удара ВСУ по Шахтерску загорелись цистерны... 13:53
Гашек заявил, что российских хоккеистов в НХЛ нужно немедленно... 13:52
Арнольд Шварценеггер встретился с украинскими победителями... 13:50
Гамова допустила, что у российских волейболистов будет шанс... 13:50
Адвокат Чиков: в России возбуждено первое уголовное дело... 13:48
РИА Новости: Собчак в РФ может грозить проверка из-за гражданства... 13:48
Предприниматель из Башкирии задолжал налоговой службе 1 млрд... 13:48
МЭА: России будет сложно переориентировать поставки газа в Китай 13:44
Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной... 13:41
Сет Роген анонсировал сиквел «Полного расколбаса» 13:39

РСПП: усиление налоговой нагрузки на компании приведет к снижению поступлений в бюджет в 2023 году

close
100%
Pixabay

Запланированное в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы введение новых фискальных инструментов и увеличение налоговых ставок для российских предприятий может привести к противоположному эффекту, вопреки ожиданиям властей. Госбюджет может не досчитаться денежных поступлений, в результате чего рискует сократиться по итогам следующего года, сообщает РБК со ссылкой на заключение аналитиков Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Увеличение налоговой нагрузки в текущих условиях приведет к прямо противоположному фискальному эффекту: в результате ухудшения положения компаний из-за возросшей на них нагрузки бюджета система недополучит налоги. Тренд на хаотичное и «ползучее» повышение нагрузки нужно прекратить», — пришли к выводу эксперты отраслевой организации.

Компенсировать спад на 23% нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 году планируется в основном за счет усиления фискальной нагрузки на сырьевые компании и предприятия. Однако предлагаемое властями повышение НДПИ на газ и уголь может привести к росту цен на отдельные товары топливно-энергетического комплекса страны, предположили в РСПП.

«Расходы промышленных потребителей вырастут, а вкупе со снижением экономических показателей возникает риск того, что бюджет недополучит доходы от них», — заключили эксперты.

28 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах ведомства изъять сверхдоходы сырьевого бизнеса в ближайшие три года. О планах ввести эту меру власти уже предупредили руководство энергетического холдинга «Газпром». В то же время ведомство не планирует компенсировать снижение денежных поступлений в бюджет от сырьевых компаний с помощью усиления фискальной нагрузки на граждан России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+