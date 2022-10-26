РСПП: усиление налоговой нагрузки на компании приведет к снижению поступлений в бюджет в 2023 году

Запланированное в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы введение новых фискальных инструментов и увеличение налоговых ставок для российских предприятий может привести к противоположному эффекту, вопреки ожиданиям властей. Госбюджет может не досчитаться денежных поступлений, в результате чего рискует сократиться по итогам следующего года, сообщает РБК со ссылкой на заключение аналитиков Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Увеличение налоговой нагрузки в текущих условиях приведет к прямо противоположному фискальному эффекту: в результате ухудшения положения компаний из-за возросшей на них нагрузки бюджета система недополучит налоги. Тренд на хаотичное и «ползучее» повышение нагрузки нужно прекратить», — пришли к выводу эксперты отраслевой организации.

Компенсировать спад на 23% нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 году планируется в основном за счет усиления фискальной нагрузки на сырьевые компании и предприятия. Однако предлагаемое властями повышение НДПИ на газ и уголь может привести к росту цен на отдельные товары топливно-энергетического комплекса страны, предположили в РСПП.

«Расходы промышленных потребителей вырастут, а вкупе со снижением экономических показателей возникает риск того, что бюджет недополучит доходы от них», — заключили эксперты.

28 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах ведомства изъять сверхдоходы сырьевого бизнеса в ближайшие три года. О планах ввести эту меру власти уже предупредили руководство энергетического холдинга «Газпром». В то же время ведомство не планирует компенсировать снижение денежных поступлений в бюджет от сырьевых компаний с помощью усиления фискальной нагрузки на граждан России.