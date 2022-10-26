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Heineken планирует достичь соглашения о передаче бизнеса в России в январе — марте

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Artur Widak/Global Look Press

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о передаче своего российского бизнеса в январе — марте 2023 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Мы продолжаем добиваться хороших успех в передаче владения нашим бизнесом в России. Теперь мы ожидаем достичь договоренности в первом квартале следующего года», — сказано в сообщении.

В конце марта концерн Heineken объявил, что полностью уйдет из России. Прежде компания воздерживалась от столь радикального шага, вводя только частичные ограничения. Предприятие входит в тройку крупнейших пивоваренных компаний мира, среди которых еще Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Carlsberg.

В начале августа пресс-служба Heineken сообщила, что пивоваренная компания планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году.

Тогда же в отчетности за первое полугодие компания сообщила, что оценивает стоимость российских активов на продажу в €475 млн.

В августе Heineken представила уникальные кроссовки Heinekicks с пивом в подошве.

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