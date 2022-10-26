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Путин продлил спецмеры в сфере внешнеэкономической деятельности до конца 2023 года

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Алексей Бабушкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил действие мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в другой указ президента, от 8 марта 2022 года. В нем правительство наделили правом устанавливать перечень товаров и сырья, ввоз и вывоз которых запрещают или ограничивают.

Также тот документ наделял кабмин полномочиями определять списки государств, торговля с которыми ограничат в соответствии с документом. При этом ввоз и вывоз товаров, предназначенных для личного пользования, не запрещали.

В рамках этого указа кабмин приостановил импорт более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных в Россию из-за рубежа. Среди них — технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

В первой половине марта сообщалось, что Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России и бесперебойного функционирования промышленности.

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