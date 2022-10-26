Глава Saudi Aramco: введение потолка цен на нефть России принесет рынку неопределенность

Введение «потолка» стоимости на российскую нефть приведет к неопределенности на мировом нефтяном рынке. Такое мнение выразил

генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, сообщил телеканал Asharq.

«(Это создаст) много неопределенности на рынке нефти, российская нефть переместится из Европы в Азию, что окажет влияние на рынок», — сказал Нассер, высказываясь о планах альянса G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) ввести потолок цен на российскую нефть.

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) указал на неопределенность относительно того, насколько эффективным окажется введение потолка цен на российскую нефть.

Ранее 26 октября представитель пресс-службы министерства нефти и энергетики Норвегии Стайн Гримсруд сказал, что королевство выступает против установления предельных цен на импортируемый в Европу российский газ.

Накануне участники 24-го совещания министров Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) выпустили заявление, согласно которому попытки установить «потолок» цен на газ по политическим причинам наносят ущерб производителям и потребителям.