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El Confidencial: якобы принадлежащая россиянину задержанная яхта хотела покинуть Барселону

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Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images

Задержанная яхта, якобы принадлежащая российскому бизнесмену, намеревалась покинуть порт Барселоны, предварительно сменив название, написала газета El Confidencial.

По информации издания, речь идет о 85-метровом судне Valerie стоимостью €80 млн. При попытке покинуть порт яхта носила уже другое название — Meridian A.

Отмечается, что сначала судну выдали разрешение на выход в море. Однако потом в военно-морской округ поступило сообщение о том, что речь идет о задержанном судне, связанном с российским предпринимателем. Тогда портовые власти отозвали разрешение и приказали яхте не покидать гавань.

Речь идет об одной из четырех яхт, которые задержали в испанских портах из-за ситуации вокруг Украины.

В середине марта председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназваного представителя крупного бизнеса России.

До этого финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко.

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