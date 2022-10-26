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В Крыму расширилась сеть «Фермерских островков»

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Пресс-служба МСП Банка

В Симферополе открылся третий в Крыму «Фермерский островок», где всегда доступны свежие местные продукты. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что вместе с ярмарочными мероприятиями, проходящими на полуострове, они органично дополняют друг друга.

«С увеличением количества точек продаж еще больше покупателей получили возможность ежедневно приобретать свежую фермерскую продукцию буквально рядом с домом. В наших планах – дальнейшее масштабирование проекта «Фермерский островок» на весь полуостров. И открытие очередной площадки в Симферополе – еще один шаг на пути к этой цели», — сказал он.

Проект Корпорации МСП работает в Крыму при поддержке правительства республики с лета 2022 года, и на данный момент в нем принимают участие 14 микро- и малых предприятий. Оператором «Фермерских островков» в Симферополе выступает сельскохозяйственный потребительский обслуживающий сбытовой перерабатывающий кооператив «Сады Хана Алана». Сегодня он объединяет 16 сельхозтоваропроизводителей.

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Савчука, такие торговые точки помогают крымским фермерам реализовывать свою собственную продукцию напрямую, без посредников.

«При этом местные жители и гости крымской столицы получают возможность приобретать всегда свежие овощи, мясо, выпечку и другие продукты высочайшего качества», — отметил он.

В свою очередь, председатель правления МСП Банка Петр Засельский подчеркнул, что для многих начинающих предпринимателей «Фермерский островок» буквально становится отправной точкой пути в большой бизнес.

«Здесь важно все: и финансирование, и решение организационных вопросов по поиску торговых площадей – все для того, чтобы фермеры могли сосредоточиться на ведении своего дела, производстве качественных продуктов, постепенного погружения во все процессы, которые в будущем им придется вести самостоятельно», — пояснил он.

В настоящее время при поддержке Корпорации МСП запущено 19 «Фермерских островков» в 14 регионах: Республике Башкортостан, Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской областях, а также Удмуртии, Республике Крым, Ярославской, Владимирской и Ростовской областях, а также в Республике Татарстан, Смоленской и Курганской областях и Чувашской Республике.

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