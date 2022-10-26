Росалкогольрегулирование: продажи водки в России за январь — сентябрь выросли на 6,4%

Продажи водки в России за первые девять месяцев (январь — сентябрь) 2022 года выросли на 6,4% относительно аналогичного периода 2021 года — до 3,4 млн декалитров. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Росалкогольрегулирования.

Также сообщается, что за январь — сентябрь 2022 года россияне стали покупать на 3,6% больше коньяка (8,9 млн декалитров).

Продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25 градусов выросли на 27%. Те же напитки, крепость которых составляет менее 25 градусов, упали в продаже на 30%.

Кроме того, в январе — сентябре меньше продали пива и пивных напитков: объем продаж снизился на 4,2%. Сидр и медовуху за первые девять месяцев 2022 купили на 15,6% меньше, чем в прошлом году.

Во второй половине сентября в Минфине предложили повысить минимальную стоимость алкоголя, который крепче 28% с 1 января 2023 года. В документе указали, что водка подорожает на 7,7% и вырастет в цене с 261 рубля до 281 рубля. Бренди вырастет в цене на 7,8%, с 348 рублей до 375 рублей.