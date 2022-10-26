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Полиция в Финляндии расширила бесполетную зону вокруг крупнейшего НПЗ страны Neste

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Victor Lisitsyn

Полиция Восточного Уусимаа в Финляндии расширила бесполетную зону в районе крупнейшего нефтеперарабатывающего завода страны Neste в городе Порвоо. Об этом пишет газета Iltalehte.

Уточняется, что причиной этого стали несанкционированные дроны, обнаруженные над НПЗ. Ограничение вступило в силу с 15:00 25 октября и будет действовать в течение недели.

По словам главного инспектора полиции Восточного Уусимаа Тимо Леппяли, в последние недели в бесполетной зоне была замечена летная активность.

«В связи с этим мы хотим расширить эту бесполетную зону, чтобы мы могли отслеживать и узнавать, кто летает в бесполетной зоне», — сказал Леппяля.

Ранее сообщалось, что железнодорожный оператор из Финляндии VR Group на конец сентября 2022 года прекратил 65% железнодорожных грузоперевозок с Россией.

Газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности Финляндии также писала, что законопроект о членстве республики в НАТО, подготовленный ее правительством, допускает размещение ядерного оружия на территории страны.

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