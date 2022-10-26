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Рейтинговое агентство не увидело причин для возобновления роста ВВП России в 2023 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Снижение внутреннего валового продукта (ВВП) России продолжится в 2023 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дали аналитики «Национального рейтингового агентства» (НРА). Они пояснили, что не видят причин для возобновления роста ВВП из-за низкой инвестиционной активности.

«В четвертом квартале 2022 года возможно замедление восстановления экономики на фоне ухудшения потребительских настроений и сокращения численности рабочей силы. Это произошло после объявления в России частичной мобилизации. Снижение ВВП в 2022 году составит 3,5-4%. Мы также ожидаем, что снижение ВВП продолжится и в 2023 году на фоне пониженной инвестиционной активности», — рассказали эксперты агентства.

По их словам, экономика страны снова начнет расти не раньше 2024 года.

Июльский прогноз от Центробанка предполагал снижение темпов развития российской экономики от 4% до 6% в 2022 году. В октябре директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов допустил, что прогноз может быть скорректирован в сторону улучшения. Обновленные показатели регулятор собирается представить 28 октября после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

В октябре Всемирный банк представил прогноз по снижению ВВП России на 4,5% в 2022 году и на 3,6% в 2023 году. Министр экономического развития Максим Решетников назвал эти цифры «излишне консервативными». По его словам, Всемирный банк не в полной мере учел приоритетные меры экономической политики, которые реализует правительство России.

В сентябре Министерство экономического развития улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2022 году с 4,2% до 2,9%.

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